Москвичам рассказали, как работает столичный клуб проректоров
Свыше ста проректоров по молодежной политике городских Университетов принимают участие в работе профильного объединения. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.
— Взаимодействие с университетами позволяет нам находиться в постоянном контакте с важной частью нашей целевой аудитории — активной молодежью города. Благодаря клубу проректоров Москвы студенты знают о возможностях, которые предоставляет им город, а администрация помогает реализовывать инициативы учащихся, — рассказала она.
Отмечается, что проекты взаимодействуют друг с другом, создают планы мероприятий и реализуют общевузовские проекты. За работой клуба также наблюдает проектный офис «Молодежь Москвы», который помогает определять и реализовывать запросы молодых горожан, передает официальный сайт мэра Москвы.
На площадке ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня» 20 ноября в состоится международная стратегическая сессия «Россия и мир: образы — связи — будущее», направленная на укрепление общероссийской гражданской идентичности. Мероприятие организовано Российским государственным университетом имени А. Н. Косыгина. В его программе планируются дискуссии, посвященные вопросам сосуществования разных государств, цивилизаций и общностей.