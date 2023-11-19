Москвичам рассказали, как работает столичный клуб проректоров

Свыше ста проректоров по молодежной политике городских Университетов принимают участие в работе профильного объединения. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

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— Взаимодействие с университетами позволяет нам находиться в постоянном контакте с важной частью нашей целевой аудитории — активной молодежью города. Благодаря клубу проректоров Москвы студенты знают о возможностях, которые предоставляет им город, а администрация помогает реализовывать инициативы учащихся, — рассказала она.

Отмечается, что проекты взаимодействуют друг с другом, создают планы мероприятий и реализуют общевузовские проекты. За работой клуба также наблюдает проектный офис «Молодежь Москвы», который помогает определять и реализовывать запросы молодых горожан, передает официальный сайт мэра Москвы.