Синоптик спрогнозировал скорое потепление в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве к концу следующей рабочей недели. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, к Москве приблизится циклон и дневная температура достигнет нуля. В первой половине недели в Москве будет от -9°С до -6°С, по области до -11°С. Также 21 ноября в Москве ожидается 1-2 мм снега, но он быстро растает.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что в Москве и области минувшей ночью наблюдались зимние морозы. В большей части регионов средней полосы России ударили настоящие зимние морозы. В Подмосковье большая часть метеостанций зафиксировала понижение температуры ниже -10°С.