Названа самая популярная услуга столичных загсов в «Моих документах»

Работники центров «Мои документы» оказали почти миллион популярных услуг загсов. Одной из таковых стало получение повторных свидетельств и справок о регистрации брака. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщили в комитете государственных услуг города.

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Новые услуги появились еще в мае 2021 года. За это время всевозможные услуги столичных загсов начали предоставлять во всех офисах «Мои документы».

Отмечается, что на текущий момент горожане могут получить следующий ряд услуг: регистрация заключения или расторжение брака, выдача повторных свидетельств и справок, регистрация рождения или смерти, внесение исправлений и изменений, регистрация отцовства, а также проставление апостиля на документы, передает официальный сайт мэра Москвы.

В пресс-службе управления ЗАГС Москвы недавно рассказали, что на международной выставке-форуме «Россия» прошла церемония бракосочетания при участии столичных загсов. Церемония состоялась в павильоне № 75 для молодоженов из Забайкальского края по семейско-гуранским (казачьим) традициям этого региона.