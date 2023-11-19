Москвичей пригласили на бесплатные экскурсии в Музей Паустовского

Жителей столицы в рамках празднования 48-летия Музея К. Г. Паустовского пригласили посетить бесплатные экскурсии и мастер-классы на его территории. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщили в Департаменте культуры города Москвы.

Праздничная программа состоится в выходные, 25 и 26 ноября. В субботу гостей музея ожидают семейная интерактивная программа «Музейные истории о старинных вещах», а также акция «Поздравление музею», в рамках которой посетители учреждения могут записать видеопоздравление.

В воскресенье в учреждении заработает творческая мастерская «Заботливый цветок», на которой можно поучаствовать во флористическом мастер-классе, передает официальный сайт мэра Москвы.

Выставка «Медицина пушкинской поры» откроется в Государственном музее А. С. Пушкина 23 ноября. На музейной экспозиции посетители увидят раритетные издания научных работ и портреты русских и иностранных врачей первой половины XIX века, а также медицинские инструменты того времени.