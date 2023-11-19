Москвичей пригласили на бесплатные экскурсии в Музей Паустовского

Москвичей пригласили на бесплатные экскурсии и мастер-классы в Музей Паустовского
Жителей столицы в рамках празднования 48-летия Музея К. Г. Паустовского пригласили посетить бесплатные экскурсии и мастер-классы на его территории. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщили в Департаменте культуры города Москвы.
Праздничная программа состоится в выходные, 25 и 26 ноября. В субботу гостей музея ожидают семейная интерактивная программа «Музейные истории о старинных вещах», а также акция «Поздравление музею», в рамках которой посетители учреждения могут записать видеопоздравление.
В воскресенье в учреждении заработает творческая мастерская «Заботливый цветок», на которой можно поучаствовать во флористическом мастер-классе, передает официальный сайт мэра Москвы.
Выставка «Медицина пушкинской поры» откроется в Государственном музее А. С. Пушкина 23 ноября. На музейной экспозиции посетители увидят раритетные издания научных работ и портреты русских и иностранных врачей первой половины XIX века, а также медицинские инструменты того времени.
В Московском музее современного искусства 15 ноября открылась выставка «Невозможноеневозможно», посвященная народному художнику СССР Дмитрию Налбандяну.