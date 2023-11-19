Рекордно низкая для месяца температура зарегистрирована в Москве ночью 19 ноября

Погода в Москве побила рекорд по минимальному температурному показателю минувшей ночью, составив 9,2 градуса ниже нуля. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

Отмечается, что данная ночная температура по климатическому показателю соответствует концу января или началу февраля. По мнению синоптика, она продержится в столичном регионе в первой половине предстоящей недели.

— Как и ожидалось, московская погода вновь обновила минимум осени. Минувшей ночью на базовой метеостанции столицы, ВДНХ , минимальная температура воздуха составила –9,2 градуса, что на 0,6 градуса ниже, чем было у прошлого холодного осеннего лидера — дня вчерашнего, — написал Мизаил Леус в своем Telegram -канале.

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в конце предстоящей недели москвичей ожидает небольшое потепление, но вот ее середина окажется довольно морозной. При этом сильных осадков не предвидится. Позднякова также назвала день, в который температура воздуха в столице окажется минимальной.