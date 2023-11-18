Десятки детей поздравили Деда Мороза с днем рождения в Музее Победы

Десятки детей поздравили Деда Мороза с днем рождения в субботу, 18 ноября, в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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Ребята записали для самого главного зимнего волшебника добрые и искренние пожелания. Кроме того, в музее на Поклонной горе в этот день заработала новогодняя «Почта Деда Мороза».

До середины января горожане и гости столицы смогут опустить послание со своими желаниями в специальный почтовый ящик Московской усадьбы Деда Мороза. Все письма будут переданы зимнему волшебнику, и он ответит каждому без исключения. Самые добрые послания примут участие в конкурсе «Лучшее письмо для Деда Мороза», а их авторы получат приглашение в резиденцию волшебника в Кузьминском лесопарке и лично встретятся с ним.

В музее также сообщили, что через месяц будет установлена 10-метровая елка, а 23 декабря стартует исторический квест «Елка Победы».