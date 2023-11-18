Москвичам рассказали, где можно покормить и пофотографировать белок
На этой неделе отмечался Международный день белки. На территории ВДНХ обитает более сотни этих пушистых животных, которые чувствуют себя здесь как дома и не боятся посетителей. О том, где жители и гости столицы могут понаблюдать за белками, рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Например, излюбленным местом обитания обладателей шикарного хвоста стала Шереметьевская дубрава. С экотропы, которая находится на высоте крон деревьев, можно увидеть, как белки запасаются на зиму.
Также встретить этих животных можно в парке «Останкино». Люди часто делают здесь забавные снимки с белками, которые осмеливаются подойти поближе, передает официальный сайт мэра Москвы.
В Москве можно понаблюдать за поведением не только диких белок. Например, в Московском зоопарке есть не менее милые их древесные собраться. Генеральный директор зоосада Светлана Акулова поделилась кадрами с белкой летягой, которая во всю поедает вкусности. На прошлой неделе пресс-служба зоопарка также опубликовала видео, на котором сумчатая летяга невероятно ловко перемещается по своему вольеру.