Москвичам рассказали, где можно покормить и пофотографировать белок

На этой неделе отмечался Международный день белки. На территории ВДНХ обитает более сотни этих пушистых животных, которые чувствуют себя здесь как дома и не боятся посетителей. О том, где жители и гости столицы могут понаблюдать за белками, рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Например, излюбленным местом обитания обладателей шикарного хвоста стала Шереметьевская дубрава. С экотропы, которая находится на высоте крон деревьев, можно увидеть, как белки запасаются на зиму.

Также встретить этих животных можно в парке «Останкино». Люди часто делают здесь забавные снимки с белками, которые осмеливаются подойти поближе, передает официальный сайт мэра Москвы.