Настоящее чудо: как живет и развивается детеныш панды в Московском зоопарке

В августе этого года у двух больших панд из Московского зоопарка — самца Жуи и самки Диндин — родился детеныш. Малышка пока весит 5042 грамма. Подробнее о том, как панденыш появилась на свет и почему ее рождение считается уникальным случаем, — в материале «Вечерней Москвы».

150-граммовое чудо

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Молодые родители малышки Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году. Их передал России Китай в честь 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР. Передача панд в другие страны является знаком большого доверия.

Однако познакомили Жуи и Диндин только весной 2023 года. Для контроля этого процесса из Поднебесной даже приехал специалист по размножению больших панд. Оказывается, получить потомство панд крайне сложно. На зачатие у пары было лишь трое суток. Особенностью размножения панд является то, что у самки есть только несколько дней в году, когда она может забеременеть. За недолгие три дня овуляции панд помещали в одно помещение четыре раза.

Как рассказывали зоологи, встреча будущих родителей началась с игры, панды ходили друг за другом, кувыркались. Через некоторое время приступили к попыткам спариться. В итоге все получилось: Диндин забеременела с первого раза.

И вот 30 августа на свет появилась малышка. Она стала первым в истории детенышем большой панды, родившимся в России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег, — отметил глава города.

Жуи и Диндин стали довольно молодыми родителями, им всего семь и шесть лет соответственно. При этом средний возраст для появления потомства — 9 лет.

Когда малышка родилась, она весила всего 150 граммов. Зато у нее можно было разглядеть длинный хвост, что стало удивлением для многих. Однако в зоопарке объяснили — у всех панд имеется довольно внушительный хвост, просто его не видно из-за толстой шерсти, которая у малышки пока просто не выросла.

Примечательно, что сначала эксперты не могли определить пол детеныша. Но спустя время при детальном осмотре выяснилось, что у Жуи и Диндин родилась девочка.

Первые успехи

Первые дни после рождения мама Диндин вообще не отходила от своей малышки и проявляла невероятно трогательную заботу. Она практически не шевелилась и не меняла позу.

Диндин оберегала и прятала новорожденную, не могла спокойно спать и есть, поэтому сотрудники зоопарка поближе подкладывали ей еду и воду. За новоиспеченной матерью устроили круглосуточное наблюдение, следя за ее состоянием.

При этом первые дни она все равно плохо ела, и из этого состояния ее после пришлось выводить постепенно. Она восстанавливалась, поедая самые молодые листочки бамбука и мягкие ростки.

Диндин постоянно вылизывала малышку, и, как пояснили эксперты, делала это не просто так. Это не только милый, но и очень полезный процесс. Дело в том, что таким образом мама увлажняет и очищает кожицу детеныша, устраняя с нее лишнее и предотвращая пересыхание. Кроме того, удивительный факт: это помогает работе кишечника малышки.

5 сентября специалисты зоопарка показали, как изменился внешний вид детеныша панды — у нее появилась жилеточка, как у мамы. Благодаря совершенной терморегуляции малыши не так привязаны к маме в первые дни рождения, как другие, поэтому девочка начала с интересом изучать окружающий мир, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

К середине сентября малышка подросла уже до 30,8 сантиметра. Специалисты отмечали, что Диндин уже не так просто таскать в зубах, растущую не по дням, а по часам малышку. Она потемнела — грудка, плечи и особенно ступни.

При этом отец детеныша Жуи тоже не оставался в стороне. Он так же, как и мама, много времени проводит с малышкой.

6 октября маленькая панда уже открыла глазки, стала реагировать на свет. К 14 октября вес малышки-панды достиг почти трех килограммов. На очередном осмотре ее вес составил 2770 граммов, длина без хвоста — 40,1 сантиметра, а сам хвост — 6,8 сантиметра.

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Однако полноценно видеть и слышать она начала только к началу ноября, когда ей стукнуло два месяца.

— Малышку осмотрели. Все хорошо. Она сегодня много лаяла на нас, пугала, — написала тогда Акулова.

Спустя два дня в зоопарке сообщили — панда начала различать предметы и запахи.

Весь период после рождения детеныша ветеринары регулярно осматривали маму и малышку-девочку. Специалисты измеряли рост панде и следили за ее общим состоянием. Все это время панда находилась в специально подготовленном для этого инкубаторе, где есть все необходимое: поддерживаются комфортная температура и влажность воздуха.

12 ноября эксперты провели последний осмотр малышки с участием китайского зоолога Ву Кая. Вес детеныша составил 5042 грамма, длина тела — 56,1 сантиметра, а вместе с хвостом — 63,2 сантиметра.

Сегодня малышка уже практически полностью стала копией своей мамы. Крошка приобрела черно-белый окрас, подросла, много двигается и активно учится ползать. Специалисты говорят, что все параметры в норме, новый маленький житель Московского зоопарка правильно развивается и хорошо набирает вес.