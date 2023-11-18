В системе отопления Москвы увеличили температуру в связи с похолоданием

Работу столичной системы отопления скорректировали из-за морозной погоды. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В связи с резким похолоданием и сохранением минусовых температур работа системы городского отопления была скорректирована. В настоящее время она полностью соответствует погодным условиям. Задание на изменение параметров было выдано заранее на основе краткосрочного прогноза синоптиков. Корректировка производилась под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков», — отметил Петр Бирюков.
Режимы работы системы централизованного теплоснабжения выбирают, исходя из погодных условий. Регулировать количество тепла можно двумя способами: с помощью понижения или повышения температуры теплоносителя, а также увеличения или сокращения его объема.