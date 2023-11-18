В системе отопления Москвы увеличили температуру в связи с похолоданием

«В связи с резким похолоданием и сохранением минусовых температур работа системы городского отопления была скорректирована. В настоящее время она полностью соответствует погодным условиям. Задание на изменение параметров было выдано заранее на основе краткосрочного прогноза синоптиков. Корректировка производилась под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков», — отметил Петр Бирюков.