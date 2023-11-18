Назван самый холодный день на предстоящей неделе в Москве

Метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, в какой день предстоящей недели температура воздуха окажется минимальной.

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По словам эксперта, в среду, 22 ноября, максимальная температура составит три-пять градусов с отрицательным значением ночью и днем. Однако в четверг будет еще холоднее.

— В ночь на четверг будет очень холодно — минус семь-девять градусов, а днем — минус четыре-шесть градусов. Ветер будет дуть юго-западный, умеренный. Четверг станет самым холодным днем будущей недели, — предупредила Позднякова.

При этом в конце рабочей недели в Москве ожидается незначительное потепление. Так, в ночные часы пятницы, 24 ноября, столбики термометров остановятся в промежутке двух-четырех градусов, а днем воздух может прогреться до нуля, рассказала собеседница «ВМ».