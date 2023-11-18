На столичных автовокзалах открылась фотовыставка «Удивительные уголки России»

Фотовыставка «Удивительные уголки России» открылась на столичных автовокзалах Центральный и Северные Ворота. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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На выставке, организованной Дептрансом совместно с Русским географическим обществом, представлены пейзажные снимки городов России, среди которых Санкт-Петербург, Ржев, Казань, Геленджик и другие. На фотографиях жители столицы увидят не только известные достопримечательности, но и астрономические явления: например, звездную ночь и Млечный Путь. Все фотографии были сделаны участниками ежегодного фотоконкурса «Самая красивая страна», посвященного сохранению природы страны.

— Мы тесно сотрудничаем уже давно и подготовили много интересных проектов. Совсем недавно открывали сразу две выставки в метро — «Многонациональная» Россия и «Россия в лицах», — рассказал руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Фотовыставка на автовокзалах продлится до 18 февраля 2024 года, указано на официальном сайте мэра Москвы.