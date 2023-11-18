Приуроченные ко дню рождения Деда Мороза карты «Тройка» появились в Москве

Дептранс совместно со столичным департаментом культуры и Московской усадьбой Деда Мороза подготовил новые тематические карты «Тройка», приуроченные ко дню рождения доброго волшебника. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На карте изображена столичная усадьба волшебника в Кузьминках. Приобрести карту с таким дизайном можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также заказать онлайн, уточнили в официальном Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.