Собянин рассказал об уникальном оснащении московских школ искусств

С 2018 года для столичных музыкальных школ закупили более 300 цифровых и электронных инструментов в рамках проекта «Искусство — детям». Об этом в субботу, 18 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Он также отметил, что в числе инструментов ребята получат скрипки, гитары, пианино, синтезаторы и органы, которые имеют инновационные функции. Так, на электронных пианино, которые были закуплены в количестве 170 штук, есть возможность придать звуку больший объем, имитировать концертный зал или звукозаписывающую студию.

Здания школ столичные власти также модернизируют, создавая в них студии компьютерной музыки, где школьники могут записывать собственные композиции, рассказал глава города в своем Telegram-канале.

Музыкальные инструменты получили школы имени В. В. Стасова, Н. П. Ракова, С. Т. Рихтера и другие, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.