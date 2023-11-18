Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за всю осень
Минувшая ночь в российской столице стала самой холодной с начала осеннего сезона, температура воздуха опускалась до минус 8,5 градуса, сообщил 18 ноября в своих соцсетях ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, ночь на воскресенье станет еще более холодной, воздух может охладиться до минус 10 градусов.
«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 8,5 градуса, что сразу на 5,2 градуса ниже чем было накануне», — написал Леус.
Как писала «Парламентская газета», ранее руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов прогнозировал наступление метеорологической зимы в Москве с пятницы. По его словам, 18-19 ноября возможна температура до минус 11 градусов и снег.