Морозы вперемешку с аномальным теплом: каким будет начало зимы в Москве

— Это означает, что два месяца могут быть теплыми, но один месяц будет относительно холодным. Кстати, конкретно предугадать, на какой период придется так называемая оттепель, пока невозможно. Например, декабрь и январь могут быть очень комфортными, а вот февраль станет холодным и морозным. Схема может меняться, — пояснила спикер.