Морозы вперемешку с аномальным теплом: каким будет начало зимы в Москве
Предстоящая зима в столице будет отличаться положительно аномальной погодой. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.
По ее словам, погодные условия будущей зимой могут меняться очень резко.
— Это означает, что два месяца могут быть теплыми, но один месяц будет относительно холодным. Кстати, конкретно предугадать, на какой период придется так называемая оттепель, пока невозможно. Например, декабрь и январь могут быть очень комфортными, а вот февраль станет холодным и морозным. Схема может меняться, — пояснила спикер.
Собеседница «ВМ» отметила, что более подробный прогноз на зиму можно будет сделать в начале декабря.
Тем не менее погодные модели показывают вариант, при котором зима будет весьма комфортной.
— Будет хватать и аномально теплых дней, но и морозы ожидаются. Не могу сказать, что снежный покров будет очень сильным, как это было в предыдущие годы, — сказала Позднякова.
Эксперт отметила, что зима будет очень переменчивой: то тепло, то холодно.
Например, по данным ведущих экспертов, как пояснила спикер, в начале первого зимнего месяца Москва и область, как и вся европейская часть России, окажутся под влиянием обширного сибирского антициклона.
А это означает, что морозы скуют не только Москву:
— Помимо столицы, холода и морозы придут в Калужскую, Рязанскую, Тверскую, Ярославскую, Владимирскую, Ивановскую, Костромскую области.
Вполне вероятно, что столбики термометра опустятся до минус 15 градусов, заключила собеседница «ВМ».