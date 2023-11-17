В Москве отметили положительную динамику социально-экономических показателей

Одной из причин положительной динамики социально-экономических показателей столицы является эффективная работа по обеспечению поступлений налогов в бюджет города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках заседания УФНС России.

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По его словам, один из наиболее значимых результатов работы городского руководства заключается в сохранении инвестиционной активности в городе. Так, за первую половину 2023-го вложения в основной капитал составили свыше 2,2 триллиона рублей, что на пять процентов превышает прошлогодний показатель.

— Экономическая стабильность и рост деловой активности позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее и формировать сбалансированный бюджет, устойчивый к внешним вызовам, — подчеркнул представитель мэрии.

Ефимов добавил, что стабильная положительная динамика по росту налоговых доходов позволяет выполнять все взятые на себя городом социальные обязательства перед гражданами и бизнесом.