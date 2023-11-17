Собянин рассказал о программе реновации на юго-востоке Москвы

В Юго-Восточном административном округе столицы на стадии проектирования и строительства находятся 67 домов в рамках программы реновации. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, всего в городскую программу вошли 818 домов на юго-востоке, в которых проживают более 164 тысяч человек.

— 40 новостроек уже готовы, в 39 из них идет заселение, — добавил глава города.

Он также отметил, что на территории новостроек организуются необходимые социальные и спортивные объекты. Так, в районе Некрасовка была открыта школа на 1150 мест. В районе Люблино местные власти утвердили документацию на строительство образовательного комплекса и детского сада, а в Лефортово запланировали возвести школу на Золоторожском Валу. Также школа на 600 мест будет построена в Нижегородском районе.

В районе Выхино-Жулебино возведут физкультурно-оздоровительный комплекс, рассказал мэр Москвы в своем Telegram-канале.