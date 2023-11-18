В Москве предсказали «полупушкинскую погоду»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд завил, что на выходных в столице будут «полупушкинские» морозы до -11°C. Об этом пишет MK.RU.

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Речь идет о строках из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» «Мороз и солнце, день чудесный», которые будут описывать погоду на выходных.

Сообщается, что температура 18 и 19 ноября днем будет держаться на уровне -5°C, а в ночь на 19 ноября может опуститься до -11°C.

До этого Вильфанд заявил, что в январе в Москве ожидается изменчивая погода.

Согласно прогнозу Вильфанда, в январе ожидаются и морозные периоды, и оттепельные. Причем и то, и другое будет встречаться чаще, чем обычно.

«А вот «нормальной» погоды будет меньше, чем обычно. Вероятность этого события больше 70 процентов», — сказал синоптик.