В Москве предсказали «полупушкинскую погоду»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд завил, что на выходных в столице будут «полупушкинские» морозы до -11°C. Об этом пишет MK.RU.
Речь идет о строках из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» «Мороз и солнце, день чудесный», которые будут описывать погоду на выходных.
Сообщается, что температура 18 и 19 ноября днем будет держаться на уровне -5°C, а в ночь на 19 ноября может опуститься до -11°C.
До этого Вильфанд заявил, что в январе в Москве ожидается изменчивая погода.
Согласно прогнозу Вильфанда, в январе ожидаются и морозные периоды, и оттепельные. Причем и то, и другое будет встречаться чаще, чем обычно.
«А вот «нормальной» погоды будет меньше, чем обычно. Вероятность этого события больше 70 процентов», — сказал синоптик.
Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что предсказать погоду на новогодние праздники сейчас нельзя. Вильфанд подчеркнул, что точный прогноз специалисты могут давать только на две недели вперед.