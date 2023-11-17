В Москве высота снежного покрова может достичь 6 см к концу следующей недели

Высота снежного покрова в Москве к концу следующей недели может составить 6 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец в своем официальном телеграм-канале.

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Как отметил синоптик, сейчас в столице снега не так много. Специалист назвал его символическим, поскольку его высота – менее 0,5 сантиметра. При этом в Дмитрове, Михайловском и Клину зафиксировали снег на уровне 1 сантиметра, добавил Тишковец.

"На следующей неделе, начиная со вторника, 21 ноября, ожидается порция снегопадов, связанных с южным циклоном, благодаря чему высота снежного покрова к концу недели составит 4–6 сантиметров", – говорится в его публикации.

Эксперт объяснил, что, как правило, устойчивый снежный покров образуется в период с 27 ноября по 2 декабря. К этому времени его высота должна составлять 5 сантиметров, уточнил он.

Тишковец обратил внимание, что зима в этот раз опоздала на четыре дня, однако снег покроет поверхность земли раньше времени.

Утром в пятницу, 17 ноября, температура воздуха на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ опустилась до 3,3 градуса ниже нуля. Таким образом, пятница оказалась самой холодной в столице с начала осени.