Новая концертная площадка "Солнца Москвы" откроется 1 декабря

Новая концертная площадка с панорамным остеклением откроется на территории комплекса колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ 1 декабря. В пространстве пройдут мероприятия по проекту "Концерты на высоте", сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"1 декабря на территории крупнейшего в Европе колеса обозрения "Солнце Москвы" стартует музыкальный проект "Концерты на высоте". Живые выступления артистов пройдут на новой атмосферной площадке "Солнца Москвы" - в панорамном пространстве с вечерними видами на город. Соорганизатор музыкальных программ: "Крыши и выше", - сказали в пресс-службе.

Так, в декабре на "Солнце Москвы" пройдут три праздничные предновогодние программы. В афише заявлены инструментальные композиции, джаз, блюз, соул, рок и другие музыкальные направления.

"Концерты на высоте" продолжают серию выступлений проекта "Музыка на Солнце, в рамках которого в летнем сезоне 2023 года на территории "Солнца Москвы" состоялось более 50 концертов на свежем воздухе. Уже тогда стало понятно, что концерты пришлись по вкусу слушателям. Планируя программу зимнего сезона, мы учли пожелания зрителей: организовали посадочные места, а также пригласили выступить артистов, выступления которых хотели увидеть посетители", - добавили в пресс-службе.

Поясняется, что "Концерты на высоте" - это новый формат проведения мероприятий, сочетающий живые выступления музыкантов с прокатом на колесе обозрения "Солнце Москвы". Музыкальные вечера будут проходить по пятницам, один раз в две недели, в просторном теплом пространстве с панорамными видами на ночную столицу. Новая концертная площадка рассчитана на 250 человек и объединяет зал с посадочными местами и танцполом.