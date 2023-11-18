Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве на предстоящей неделе

В конце предстоящей недели москвичей ожидает небольшое потепление, но вот ее середина окажется довольно морозной. При этом сильных осадков не предвидится. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

По ее словам, в понедельник, 20 ноября, в столице ожидается переменная облачность, ночные температуры составят минус 3–5 градусов, а дневные — минус 1–3 градуса.

— Во вторник, 21 ноября, в течение суток тоже ожидается переменная облачность. Столбики термометров ночью и днем покажут не ниже минус 2–4 градусов, — сообщила Позднякова.

В середине недели, в среду, 22 ноября, несколько похолодает, отметила синоптик. Максимальная температура воздуха составит минус 3–5 градусов в ночное и дневное время. В четверг, 23 ноября, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается малооблачная погода.

— В ночь на четверг будет очень холодно — минус 7–9 градусов, а днем — минус 4–6 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, умеренный. Четверг станет самым холодным днем будущей недели, — предупредила метеоролог.

В последний рабочий день на предстоящей неделе, 24 ноября, ожидаются переменная облачность, небольшой снег, возможен туман.

— В пятницу ночью потеплеет до минус 2–4 градусов, а днем воздух в столичном регионе прогреется до 0 — плюс 2 градусов, ветер будет дуть юго-западный, умеренный, — пообещала собеседница «ВМ».

Согласно прогнозу специалиста, выходные будут относительно теплыми и даже солнечными.

— Так, в субботу, 25 ноября, температурные показатели останутся на уровне пятницы, а в воскресенье, 26-го числа, столбики термометров опустятся всего на один градус. Оба выходных буду солнечными и без осадков, — заключила метеоролог.