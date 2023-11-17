Собянин рассказал о масштабных преобразованиях системы амбулаторной помощи

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе реализации крупнейшей в стране программы модернизации амбулаторного звена, которую реализует столичное правительство.

Так, например, недавно завершили первый этап реконструкции столичных поликлиник, по которому было модернизировано 200 учреждений, пишет сайт kp.ru.

Вместе с этим мэр подчеркнул, что высокое качество медицины подразумевает и специалистов с соответствующим уровнем подготовки. По его словам, такие врачи должны быть специалистами широкого профиля, владеть навыками во многих областях: неврологии, офтальмологии, отоларингологии, хирургии, кардиологии. Для этого кабинеты специалистов оснащены современным оборудованием.

Собянин также добавил, что кадровый центр департамента здравоохранения в 2021—2023 годах воплотил беспрецедентный по своим масштабам образовательный проект, в котором приняли участие около 3 тыс. врачей общей практики.