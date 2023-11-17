Музей Транспорта Москвы выпустил тематическую карту «Тройка»
Музей Транспорта Москвы выпустил тематическую карту «Тройка», приуроченную к экспозиции «Куплю гараж». Об этом в пятницу, 17 ноября, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Получить лимитированную карту можно при покупке билета на выставку и участии в мероприятиях параллельной программы с 18 ноября.
На выставке «Куплю гараж» посетители смогут узнать о том, как обычное помещение для стоянки автомобиля стало местом для самовыражения многих людей. Все желающие могут познакомиться с историей гаражной культуры в России до 10 марта 2024 года.
Также музей транспорта Москвы впервые презентовал постоянную экспозицию, которая откроется в конце 2024 года. Сейчас памятник архитектуры советского авангарда находится на реставрации — ему возвращают исторический облик.
Осенью московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры выпустил ограниченным тиражом карты «Тройка», приуроченные к комплексу мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока», 85-летнему юбилею самбо, а также к открытию Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха»