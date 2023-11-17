Музей Транспорта Москвы выпустил тематическую карту «Тройка», приуроченную к экспозиции «Куплю гараж». Об этом в пятницу, 17 ноября, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Получить лимитированную карту можно при покупке билета на выставку и участии в мероприятиях параллельной программы с 18 ноября.

На выставке «Куплю гараж» посетители смогут узнать о том, как обычное помещение для стоянки автомобиля стало местом для самовыражения многих людей. Все желающие могут познакомиться с историей гаражной культуры в России до 10 марта 2024 года.

Также музей транспорта Москвы впервые презентовал постоянную экспозицию, которая откроется в конце 2024 года. Сейчас памятник архитектуры советского авангарда находится на реставрации — ему возвращают исторический облик.