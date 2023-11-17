Директор Московского зоопарка Светлана Акулова в пятницу, 17 ноября, поделилась кадрами кормления подросшей малышки панды. На видео показано, с какой теплотой мама заботится о своем детеныше, трепетно прижимая его к сердцу, пока тот сетует на жизнь.

— Будни Диндин. Кормит малышку, — следует из подписи к публикации.

В воскресенье, 12 ноября, прошел последний осмотр малышки-панды из Московского зоопарка с участием китайского зоолога Ву Кая. Он помогал как с родами панды Диндин, так и с уходом за детенышем-пандой.

Недавно на плановом осмотре детеныш показал хорошие результаты. Вес составил 5042 грамма, длина тела — 56,1 сантиметра, а вместе с хвостом — 63,2 сантиметра.

7 ноября Светлана Акулова рассказала, что малышка-панда стала смотреть на мир более осознанно: при съемке она внимательно наблюдает за камерой, а также пытается ползать и даже подниматься на лапки.