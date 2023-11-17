Московский зоопарк поделился кадрами занятого игрой орангутана

Московский зоопарк в пятницу, 17 ноября, поделился видео с орангутаном, заснятым в процессе игры.

— Все любят игрушки, а орангутаны — особенно. Другой вопрос, что они быстро все осваивают. Поэтому постоянно придумываем что-то еще, — написали в Telegram-канале столичного зоосада.

На кадрах видно, как молодой орангутан играет с куском ткани. Обезьяна пробует игрушку на вкус, тщательно и медитативно достает из нее кусочки опилок. Затем орангутан, по всей видимости, захотел поиграть в «переодевания» и попытался намотать ткань себе на голову. Чем не платок?

Накануне генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео с перекусом мандрила. Пушистое животное, которое с интересом ищет пищу среди стружки и листочков в своем вольере, обеими лапами закидывает найденное себе в рот.