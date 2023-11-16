Эскалатор в переходе на станции «Римская» закроют на ремонт

Эскалатор в переходе со станции «Римская» Люблинско-Дмитровской линии на станцию «Площадь Ильича» Калининской линии московского метро закроют на срок с 17 по 18 ноября. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

— С 17.11.2023 по 18.11.2023 в переходе со станции «Римская» на Калининскую линию закроют на ремонт эскалатор, — говорится на сайте метро.

Кроме того, эскалатор на станции «Киевская» Кольцевой линии столичного метро будет закрыт на ремонт с 17 ноября по 18 декабря.

Один из эскалаторов на станции «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии метро закрыли на ремонт до конца декабря.

Заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов в свою очередь рассказал о продолжении строительства южного вестибюля станции Лианозово первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), который соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу.