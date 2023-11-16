В Москве искусственный интеллект провел свадьбу

Искусственный интеллект впервые в России провел свадебную церемонию. Это произошло на площадке форума-выставки «Россия» на ВДНХ в Москве, пишет ТАСС.

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Семью создала пара из Кемеровской области. Искусственный интеллект смоделировал обручальные кольца с символикой региона. Молодоженов поздравил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Он отметил, что Кузбасс активно поддерживает традиционные ценности. Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT научился создавать песни при помощи нейросети Suno AI.