В Москве искусственный интеллект провел свадьбу
Искусственный интеллект впервые в России провел свадебную церемонию. Это произошло на площадке форума-выставки «Россия» на ВДНХ в Москве, пишет ТАСС.
Семью создала пара из Кемеровской области. Искусственный интеллект смоделировал обручальные кольца с символикой региона. Молодоженов поздравил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Он отметил, что Кузбасс активно поддерживает традиционные ценности. Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT научился создавать песни при помощи нейросети Suno AI.
Бот умеет генерировать музыку, голос, ритм и исполнение композиции под ключ по запросу пользователя, передает «Радиоточка НСН».