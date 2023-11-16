Движение ограничат на бульваре и шоссе Энтузиастов с 18 ноября почти на семь месяцев

Движение на участках шоссе и бульвара Энтузиастов ограничат до лета
Движение на участках бульвара Энтузиастов и шоссе Энтузиастов будет ограничено с 18 ноября. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— С 18 ноября 2023 года до 1 июня 2024 года на участках бульвара Энтузиастов и шоссе Энтузиастов будут недоступны для движения 4 полосы. Это связано с проведением строительных работ, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Движение транспорта изменится и на западе столицы. Это также связано с ремонтом городской инфраструктуры, который будет проводиться в период с 13 октября до 15 декабря.
В период с 1 ноября до 20 января 2024 года будет перекрыто и ограничено движение на участках в районе улицы Муравской.
Для движения транспорта с 26 октября по 9 декабря будет закрыт местный проезд в районе дома № 17 по Верейской улице. Закрытие участка дороги также связано с проведением запланированных строительных работ.