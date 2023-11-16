Движение ограничат на бульваре и шоссе Энтузиастов с 18 ноября почти на семь месяцев

Движение на участках бульвара Энтузиастов и шоссе Энтузиастов будет ограничено с 18 ноября. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— С 18 ноября 2023 года до 1 июня 2024 года на участках бульвара Энтузиастов и шоссе Энтузиастов будут недоступны для движения 4 полосы. Это связано с проведением строительных работ, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение транспорта изменится и на западе столицы. Это также связано с ремонтом городской инфраструктуры, который будет проводиться в период с 13 октября до 15 декабря.

В период с 1 ноября до 20 января 2024 года будет перекрыто и ограничено движение на участках в районе улицы Муравской.