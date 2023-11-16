Эскалатор на станции «Киевская» Кольцевой линии метро закроют на ремонт

Эскалатор в переходе со станции «Римская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена на станцию «Площадь Ильича» Калининской линии закроют на ремонт с 17 по 18 ноября 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте столичной подземки.

«С 17 по 18 ноября 2023 года в переходе со станции «Римская» на Калининскую линию закроют на ремонт эскалатор», – говорится в сообщении.