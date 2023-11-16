Эскалатор на станции «Киевская» Кольцевой линии метро закроют на ремонт

Эскалатор на станции «Киевская» Кольцевой линии столичного метро будет закрыт на ремонт. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок. Приносим извинения за временные неудобства, — говорится в сообщении.

Эскалатор со стороны с первого по четвертый выходы будет закрыт с 17 ноября по 18 декабря, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Один из эскалаторов на станции «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии метро закрыли на ремонт до конца декабря.

Заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов в свою очередь рассказал о продолжении строительства южного вестибюля станции Лианозово первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), который соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу.