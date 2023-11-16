Медиафорум этнических и региональных СМИ пройдет в Москве

Медиафорум этнических и региональных СМИ пройдет в столице с 28 по 29 ноября. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 16 ноября, сообщили в пресс-службе городского департамента национальной политики и межрегиональных связей.

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Главная тема форума, который проводится уже седьмой раз — «Этнический фактор: уязвимость или преимущество». Будут работать три тематические секции: «Влияние медиа на предотвращение межнациональной напряженности в молодежной среде», «Общественный контроль: СМИ и НКО в миграционном вопросе», «Многообразие культур: как развивать и продвигать наше главное преимущество».

Медиафорум проходит в офлайн и онлайн-форматах. Традиционно его участниками становятся сотни профессионалов со всех концов страны.

9 ноября были подведены итоги первого тура всероссийского конкурса «Новый мир — дело молодых». Организатором мероприятия стало московское региональное отделение «Союза журналистов России».