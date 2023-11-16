Парк столичного метро пополнился 48 составами инновационных поездов

«Обновляем ее парк с 2018 года. Здесь уже около 80% современных поездов, таких как «Ока», «Москва» и «Москва-2020». Они оборудованы широкими дверьми, климат-системами с возможностью обеззараживать воздух и информационными табло», – подчеркнул Собянин.