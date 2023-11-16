Парк столичного метро пополнился 48 составами инновационных поездов

Собянин: Парк столичного метро в октябре пополнился 48 составами инновационных поездов «Москва-2020»
Больше 150 инновационных поездов «Москва-2020» ходит в столичном метрополитене, в октябре 2023 года парк пополнился 48 такими составами. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«В метро курсирует уже 154 инновационных поезда «Москва-2020». Только за прошлый месяц парк столичного метрополитена пополнился еще 48 такими составами. Сейчас заменяем вагоны прошлого поколения на Калужско-Рижской ветке», – говорится в сообщении.
Мэр отметил, что оранжевая ветка метро является одной из самых популярных.
«Обновляем ее парк с 2018 года. Здесь уже около 80% современных поездов, таких как «Ока», «Москва» и «Москва-2020». Они оборудованы широкими дверьми, климат-системами с возможностью обеззараживать воздух и информационными табло», – подчеркнул Собянин.
Он добавил, что в следующем году планируется запустить поезда «Москва-2020» на Замоскворецкой линии метро.