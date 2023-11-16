Московский зоопарк показал, как кафрские вороны играют в регби

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в четверг, 16 ноября, поделилась кадрами кафрских воронов, которые увлеченно играют в регби камешками.

— Да, своеобразная игра получается, неспешная, но такая интересная! — написала она в своем Telegram-канале.

Руководитель столичного зоосада шутливо подметила, что главное — не подбрасывать сильно камень, иначе он сразу окажется в чьем-то клюве.

В ходе игры вороны подбрасывают небольшие камешки и пытаются их поймать клювом. Пока один ворон выполняет трюк, другие неспешно прогуливаются в поисках других «мячиков».

Накануне в Московском зоопарке появились новые обитатели — седлоклювые ябиру. Этот вид занесен в Красную книгу из-за снижения численности таких пернатых, а его представители считаются самыми крупными в семействе аистовых.

Также столичный зоосад поделился видео с павлином, который аккуратно чистит свое оперение. На кадрах заметно, как птица, затаившись в кустах, неторопливо перебирает каждое перышко.