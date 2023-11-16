В Московском зоопарке показали кадры перекуса бобров

— Все знают, что бобры из деревьев строят плотины и хатки. А вы знаете, что питаются они тоже деревьями? Нет, не то чтобы вековыми стволами... Из стволов они делают плотины, а едят кору и молодые веточки: ивы, осины, тополя и березы. В природе еще подъедают растения на реках, — говорится в сообщении столичного зоосада.