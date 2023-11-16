В Московском зоопарке показали кадры перекуса бобров
Сотрудники Московского зоопарка в четверг, 16 ноября, поделились кадрами перекуса бобров, а также рассказали, чем питаются эти «архитекторы» в дикой природе.
— Все знают, что бобры из деревьев строят плотины и хатки. А вы знаете, что питаются они тоже деревьями? Нет, не то чтобы вековыми стволами... Из стволов они делают плотины, а едят кору и молодые веточки: ивы, осины, тополя и березы. В природе еще подъедают растения на реках, — говорится в сообщении столичного зоосада.
При этом в самом зоопарке рацион бобров гораздо обширнее и одними ветками не ограничивается. Так, им дают тыкву, кабачки, кукурузу и некоторые другие овощи из запланированного зоологами и ветеринарами меню, передает официальный Telegram-канал зоопарка. Подписчики зоосада оценили с каким аппетитом поедают предложенный кабачок эти «милые трудяжки».
В минувший вторник гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видеоролик с мандрилом, увлеченно поедающим оставленные лакомства. Подписчики главы столичного зоосада верно подметили, что после такого «обжоры» даже не нужно подметать полы.