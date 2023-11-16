Собянин подвел итоги летней речной навигации в Москве

В летнем сезоне навигации на судах круизного и прогулочного флота было совершено 2,2 миллиона поездок по Москве-реке. Это на 22 процента больше показателей прошлого года, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Таких беспрецедентных результатов удалось достичь благодаря комплексному подходу к развитию инфраструктуры и организации работы речного транспорта. Северный речной вокзал мы открыли три года назад, а Южный речной вокзал заработал в конце апреля. За летний сезон навигации их посетили почти 2,4 миллиона человек», — написал Мэр Москвы.

Пассажиры могли отправиться в круизы и побывать в 30 крупных городах и туристических центрах России. А еще на вокзалах круглый год проводят различные мероприятия.

Кроме того, в столице есть два регулярных речных маршрута электрического речного транспорта.