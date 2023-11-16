Синоптик Шувалов рассказал, будут ли снегопады в Москве до конца ноября

На этой неделе в Москве заметно похолодало, но существенных осадков в виде снега пока не было. Стоит ли ждать в столичном регионе обильных осадков в ноябре, рассказал метеоролог, эколог и климатолог Александр Шувалов.

© Вечерняя Москва

По словам эксперта, все снегопады будут по большому счету обходить Москву и Подмосковье стороной. Они в основном будут идти на Волгу.

Синоптик уточнил, что к середине следующей неделе небольшой снегопад возможен на востоке Подмосковья. До конца ноября высота снежного покрова составит не больше двух-трех сантиметров.

Шувалов добавил, что в регионе к концу ноября установится небольшой мороз, но обильных осадков ждать не стоит.

— Как только появится перспектива хорошего снегопада, мы сразу об этом закричим во всеуслышание, — отметил он в комментарии «360».

Накануне в Петербурге открылся сезон снегоприемных пунктов: первый грузовик с 13 кубометрами снежных масс прибыл на стационарный пункт на Волхонском шоссе, передает газета «Петербургский дневник».