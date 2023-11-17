Собянин рассказал о доступности музейных экспонатов столицы

Москва стала первой среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспонатов. Об этом 16 ноября мэр столицы Сергей Собянин сообщил в соцсетях. Также на этой неделе глава города осмотрел строительство двух объектов в Сколкове, принял участие в заседании Попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов и посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту.

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Москва в общем зачете международного рейтинга Global Cities Index второй год подряд занимает 21-е место. Города сравнивают по 29 разным показателям. В этом году Москва среди 156 мегаполисов мира в категории «Культурная жизнь» заняла седьмую строчку и при этом обошла другие столицы.

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— У нас больше 440 музеев и выставочных залов, — напомнил Сергей Собянин. — В среднем за год проходит 14 тысяч мероприятий и 1300 выставок.

Кроме того, каждый месяц выставочные площадки можно посетить бесплатно по программе «Московская музейная неделя».

Медицина и образование

На территории центра «Сколково» строят лечебно-диагностический комплекс онкобольницы № 62 и инновационную школу. В состав медкомплекса войдут два корпуса. Первый, амбулаторно-стационарный, готов на 60 процентов. В перспективе здесь разместят центры амбулаторной онкопомощи, лекарственной терапии, а также уникальный Центр опухолей костей и мягких тканей. Второй операционно-реанимационный корпус только начали строить. В нем будут работать 18 операционных, отделение реанимации и интенсивной терапии, стационар кратковременного пребывания и лаборатории.

Возрождение храмов

В Москве реализуется программа строительства православных храмов. Город предоставляет землю, а церковные здания возводят за счет пожертвований.

— За последние пять лет в Москве построили свыше 50 храмов. Причем построены они не абы как, не по какому-то стандартному клише. Это уникальные храмы, которые являются украшением районов, — рассказал Сергей Собянин.

Также в городе реставрируют старинные храмы.

Всесторонняя поддержка

Правительство столицы по поручению президента России оказывает содействие Министерству обороны в комплектовании вооруженных сил страны. В Едином пункте отбора на улице Яблочкова добровольцам, которые хотят служить по контракту, помогают оформить все необходимые документы.

— После начала СВО контракты подписали порядка 47 тысяч москвичей, в том числе в этом году — больше 22 тысяч человек, — сообщил Собянин. — Таким образом, мы досрочно выполнили задачу Министерства обороны на этот год.

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