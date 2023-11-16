Заммэра Сергунина рассказала о кружках и секциях в парках Москвы

На территории столичных парков культуры и отдыха уже открылось около 500 секций, где на регулярной основе проводятся творческие, образовательные и спортивные занятия для жителей города всех возрастов. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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— Для посетителей парков проводят групповые занятия по 400 направлениям, в том числе по истории, естественным наукам и иностранным языкам. Самых маленьких приглашают в кружки, где можно рисовать и делать аппликации, а гостей постарше ждут на лекциях по культурологии и танцевальных мастер-классах, — рассказала она.

В разные дни на всевозможных парковых локациях горожане могут посещать бесплатные факультативы. Например, до 24 декабря в Измайловском парке проработает кружок «Увлекательная наука». На главной площади парка «Кузьминки» для гостей подготовлена масштабная лекционная программа, а в парке «Северное Тушино» каждое воскресенье проходят занятия в экомастерской для детей от шести лет.