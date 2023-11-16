«Космически прекрасны»: Московский зоопарк показал купание морских котиков
Пресс-служба Московского зоопарка в четверг, 16 ноября, поделилась кадрами с морскими котиками, чья стремительность и иномировой облик раскрываются в полную силу. На видео грациозное животное ныряет под воду и выполняет плавные повороты.
— Все животные прекрасны, но некоторые – космически прекрасны. Даже на суше морские котики подобны элегантным сгусткам темной материи, — следует из подписи к публикации.
Пресс-служба столичного зоосада 13 ноября, показала кадры с рыбкой вида псевдотрофеус зебра. Эти подводные обитатели зоопарка не только обладают ярко-оранжевой чешуей, вводящей в ступор посетителей, но и приносят невероятное спокойствие.
Московский зоопарк 15 ноября поделился видео с белкой летягой, которая во всю поедает вкусности на территории своего ночного вольера. Животное ведет древесный образ жизни, поэтому ест исключительно веточки и палочки.
В тот же день пресс-служба зоопарка пригласила жителей столицы отметить День моржа. В данный праздник в учреждении прошли викторины, квизы, экологические игры, мастер-класс и лекция.