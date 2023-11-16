Специалисты стали повышать температуру отопления в Москве в связи с похолоданием
Городские службы начали работы, связанные с поэтапным повышением температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Петр Бирюков.
Ссылаясь на синоптиков, он рассказал, что уже ночью пятницы, 17 ноября, температура воздуха может понизиться до минус 8-11 градусов. В дневное время столбики термометров также продолжат держаться на отрицательных отметках.
— В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях будет скорректирована в соответствии с действующим регламентом, — добавил Бирюков.
По его словам, режимы системы теплоснабжения выбираются в зависимости от текущей температуры.
К зимнему периоду также готовится и столичный транспорт. Так, заммэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что сезонную проверку систем отопления и климат-контроля прошли более 1250 электробусов и свыше пяти тысяч автобусов.