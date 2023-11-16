Специалисты стали повышать температуру отопления в Москве в связи с похолоданием

Городские службы начали работы, связанные с поэтапным повышением температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Петр Бирюков.

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Ссылаясь на синоптиков, он рассказал, что уже ночью пятницы, 17 ноября, температура воздуха может понизиться до минус 8-11 градусов. В дневное время столбики термометров также продолжат держаться на отрицательных отметках.

— В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях будет скорректирована в соответствии с действующим регламентом, — добавил Бирюков.

По его словам, режимы системы теплоснабжения выбираются в зависимости от текущей температуры.