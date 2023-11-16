Бочкарев: семь автомобильных мостов откроют в Москве к 2026 году

В ближайшие два года в Москве планируется завершить возведение семи автомобильных мостов через разные реки. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— С 2011 до 2023 года было открыто несколько десятков мостов через разные реки, а с начала этого года завершили строительство еще трех таких сооружений, — отметил заммэра.

Сейчас проектируется и возводится еще семь подобных конструкций. По словам Бочкарева, строительство новых мостов позволит существенно улучшить транспортную доступность десятков районов города, а также обеспечить прямую связь между столичными магистралями, создав тем самым новые варианты маршрутов передвижения по Москве.