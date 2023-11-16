Москвичей пригласили на экскурсии в Боткинскую больницу

— В этом году мы впервые предложили москвичам новый формат знакомства с изменениями, которые происходят в городе. Все желающие могли посетить до открытия флагманский центр больницы имени О.М. Филатова и своими глазами увидеть, как там будет устроена работа. Тогда его посетили более 11 тысяч гостей, — рассказала она.