Москвичей пригласили на экскурсии в Боткинскую больницу
В столице продолжает действовать проект, в ходе которого организуются экскурсионные программы в больницах. Одна из таких состоится на территории Боткинской больницы. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— В этом году мы впервые предложили москвичам новый формат знакомства с изменениями, которые происходят в городе. Все желающие могли посетить до открытия флагманский центр больницы имени О.М. Филатова и своими глазами увидеть, как там будет устроена работа. Тогда его посетили более 11 тысяч гостей, — рассказала она.
Гостей медицинского учреждения планируют распределить на группы из 20 человек, каждую из которых будет курировать медицинский сотрудник и работники столичных центров госуслуг «Мои документы».
Отмечается, что новая экскурсионная программа будет бесплатной для посещения, однако на нее необходимо заранее зарегистрироваться. Посетить Боткинскую больницу можно в течение недели с 23 по 29 ноября, передает официальный сайт мэра Москвы.
Анастасия Ракова 14 ноября рассказала, что в Москве искусственный интеллект (ИИ) обучили распознавать признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках. Тепер новый сервис предоставляет врачам предварительные результаты после процедуры.