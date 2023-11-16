"Техноград" на ВДНХ запустил на онлайн-курс по профайлингу

Онлайн-курс "Профайлинг. Мимика и жестикуляция: как распознавать истинные намерения партнеров и пользоваться невербальными приемами в переговорах" открылся в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

© depositphotos/pressmaster

Курс поможет бизнесменам, которые намерены научиться успешно вести переговоры с деловыми партнерами и выстраивать эффективное общение с клиентами для увеличения продаж. Он также подойдет тем, кто хочет развить коммуникативные способности. Курс бесплатный, первое занятие пройдет 21 ноября. Необходима предварительная регистрация.

Видео дня

Профайлинг представляет собой навык составления психологический портрет человека по его внешности, речи, жестам, эмоциям, стилю мышления и другим признакам. Посредством этого можно выбрать тактику взаимодействия с определенным человеком.

Программа курса включает четыре вебинаров и одно очное занятие. Все онлайн-встречи будет длиться один час и начинаться в 12:00. Гости первого вебинара узнают, что такое профайлинг и в каких сферах его можно применить. Ученики смогут понять, как распознавать и прогнозировать поведение людей в разных ситуациях.

Второе занятие намечено на 23 ноября. На вебинаре расскажут об использовании профайлинга в продажах. Третья встреча состоится 28 ноября, на ней гости научатся применять это умение в повседневной жизни. Эксперт расскажет, как можно в разговоре с человеком по его поведению узнать, говорит ли он правду или лжет.

Вместе с тем слушателям предложат выполнить практический разбор некоторых снимков и попробовать выявить, какие эмоции транслирует изображенный на них человек.

"На вебинаре 30 ноября рассмотрят способы выражения человеком различных эмоций. Участники узнают, как женщины и мужчины мимикой, жестами, позами демонстрируют страх, грусть, удивление, радость. В конце встречи спикер предложит выполнить упражнения по анализу эмоционального состояния человека", – говорится в сообщении.

Финальная встреча пройдет 1 декабря очно в павильоне "Арт. Техноград" на ВДНХ. Занятие посвятят развитию способностей по распознаванию чувств других людей. Количество мест ограниченно. Уроки проведет предприниматель, коуч, бизнес-консультант Евгения Зябкина. Все выпускники курса получат электронные сертификаты.