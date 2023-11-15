В ночь на 16 ноября в Москве может появиться гололедица

Столичный комплекс городского хозяйства предупредил жителей Москвы о похолодании до минусовых значений в ночь на 16 ноября. Кроме того, ночью и утром на дорогах может появиться гололедица.

«Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в столице ночью и утром 16 ноября. Это может способствовать образованию гололедицы», — рассказали в ведомстве.

В комплексе также добавили, что за состоянием дорог столицы непрерывно следят городские службы. Свои действия дорожные рабочие проводят в соответствии с погодой. «Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — добавили в ведомстве.