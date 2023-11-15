Амфитеатр со сценой появился возле ледового дворца в ЮЗАО

В рамках благоустройства возле ледового дворца в Ясеневе покоился амфитеатр со сценой. Об этом в среду, 15 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— Специалисты Комплекса городского хозяйства провели в этом году благоустройство территории возле Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево. Привели в порядок пространство между Тарусской и Ясногорской улицами, где раньше был пустырь, — рассказал он.

По словам заместителя столичного мэра, амфитеатр был построен по просьбам местных жителей. Он рассчитан на около 1,3 тысячи зрителей.

Специалисты также обустроили зеленый сквер, создали шесть игровых зон для детей разного возраста и четыре спортивные площадки, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства в Северо-Западном административном округе в 2023 году. За этот период было реализовано несколько интересных и значимых проектов.