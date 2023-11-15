Более 90 процентов пассажиров высоко оценили работу московских трамваев

Работой трамваев в Москве довольны более 90 процентов пассажиров. Об этом в среду, 15 ноября, сообщил заместитель мэра города, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов .

— С 2017 года для столицы закуплено больше 500 самых инновационных трамваев российского производства. Сегодня уже 95 процентов всего трамвайного парка Москвы — это только современные и удобные вагоны с низким полом. Темпы обновления подвижного состава в городе — одни из самых высоких в Европе, — заявил он.

Кроме того, в столице за последний год почти на 20 процентов возросло количество трамваев, которые ежедневно выходят на городские улицы. В настоящее время на 35 городских маршрутах каждый день курсируют 500 трамваев. Помимо этого, в столице почти на 95 процентов обновили трамвайный парк.