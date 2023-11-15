Собянин: в Москве пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»

Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» пройдет на территории креативного пространства Хлебозавод № 9 с 9 по 10 декабря. Об этом в среду, 15 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Центральное событие — благотворительный маркет. На нем можно будет купить товары, сделанные руками неравнодушных людей и подопечных столичных НКО, — рассказал глава города.

Мэр добавил, что все средства, которые будут получены от продажи товаров, будут направлены на поддержку детей, многодетных семей, а также людей старшего возраста и приютов для животных.

Помимо ярмарки на фестивале можно будет посетить мастер-классы по созданию новогодних сувениров, лекции известных попечителей и представителей фондов, а также благотворительный квест, который поможет узнать лучше о работе НКО. Кроме того, на мероприятии пройдет иммерсивный спектакль, где зрители сами станут участниками действия, написал Собянин в своем Telegram-канале.