Директор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 15 ноября, поделилась кадрами с белкой летягой, которая во всю поедает вкусности на территории своего ночного вольера. При этом животное ведет древесный образ жизни, потому кушает исключительно веточки и палочки.

— Большеглазые симпатяги-летяги ведут древесный образ жизни. Днем прячутся в дуплах, а ночью отправляются за пропитанием: они с удовольствием обгладывают кору на тонких веточках лиственных пород деревьев, едят семена сосны, ольховые и березовые сережки, а также ягоды и грибы, — следует из подписи к публикации.

На прошлой неделе пресс-служба столичного зоосада также опубликовала видео, на котором сумчатая летяга невероятно ловко перемещается по своему вольеру. Маленький, но ловкий зверек, играючи перемещается из своего лукошка на дерево и обратно.