Москвичи смогут использовать баллы «Миллион призов» с двойной выгодой
Победители акции #ВыбираемВместе2023 смогут выгодно обменять призовые баллы до 14 декабря, сообщается на сайте программы «Миллион призов».
— Победители акции #ВыбираемВместе2023 могут успеть обменять призовые баллы на поощрения до 14 декабря включительно. Ряд партнеров акции #ВыбираемВместе2023 в обмен на баллы предлагает не только товары и услуги, но и дополнительные бонусы, которые позволят делать будущие покупки с большей выгодой, – сообщается в публикации.
В пресс-службе уточнили, что победителями акции #ВыбираемВместе2023 стали 2,3 миллиона жителей столицы. До 25 сентября они активировали полученные призовые коды и им начислили баллы.
Организаторы добавили, что баллы можно обменять на поощрения до 23:59 14 декабря 2023 года. После этого все неистраченные баллы аннулируются, а компенсация за них не предусмотрена. Помимо этого, использовать выбранные промокоды у партнеров можно не ранее чем спустя сутки после обмена, но не позднее 23:59 15 декабря.
Победители акции уже совершили более полумиллиона покупок, потратив выигранные баллы.
В октябре на сайте сайте «Миллион призов» появились новые поощрения. Теперь москвичам доступны билеты на спектакли Театра на Таганке, «Современника», Московского академического театра сатиры, Центра драматургии и режиссуры и другие мероприятия в различных учреждениях культуры.