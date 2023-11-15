Москвичи смогут использовать баллы «Миллион призов» с двойной выгодой

— Победители акции #ВыбираемВместе2023 могут успеть обменять призовые баллы на поощрения до 14 декабря включительно. Ряд партнеров акции #ВыбираемВместе2023 в обмен на баллы предлагает не только товары и услуги, но и дополнительные бонусы, которые позволят делать будущие покупки с большей выгодой, – сообщается в публикации.

Организаторы добавили, что баллы можно обменять на поощрения до 23:59 14 декабря 2023 года. После этого все неистраченные баллы аннулируются, а компенсация за них не предусмотрена. Помимо этого, использовать выбранные промокоды у партнеров можно не ранее чем спустя сутки после обмена, но не позднее 23:59 15 декабря.