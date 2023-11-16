В Москве более 30 тыс. человек оформили документы на квартиры по реновации

"По итогам 10 месяцев этого года по программе реновации 31 тыс. горожан стала правообладателями квартир в переданных под заселение новостройках. Больше всего документов на жилье оформили в ЮВАО - около 7,6 тыс. человек, в НАО и ВАО правообладателями современных квартир стали более 4 тыс. москвичей в каждом", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента Максима Гамана.